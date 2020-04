Coronavirus: in Emilia-Romagna 'zero decessi' il 25 aprile

In Emilia-Romagna si raggiungerà l'obiettivo 'zero decessi' il 25 aprile. Almeno secondo le stime contenute in un report realizzato dall'Institute for health metrics and evaluation (Ihme), organizzazione indipendente della School of Medicine dell'Università di Washington, che fornisce i dati alla Casa Bianca, e che ha pubblicato le proprie previsioni sull'evoluzione della pandemia in Europa. Secondo i dati dello studio statunitense, che si proietta fino al 4 agosto 2020, i decessi registrati nel nostro Paese saranno 20.300.

Lo studio pubblicato sul sito dell'Ihme permette di osservare i dati di ogni Paese, con l'Italia che, superato il picco, individuato nella data del 28 marzo, dovrebbe proseguire nella discesa, con un calo non solo dei decessi, ma anche dei contagi e dei pazienti in terapia intensiva. Ovviamente si tratta di stime che presuppongono il proseguo delle attuali misure restrittive, contemplando allo stesso tempo un margine di errore nelle proiezioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.