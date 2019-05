Corse al Panorama, i ragazzi si difendono: "Non c'è stata nessuna gara: qualcuno in scooter ha impennato ed è scappato"

Corse 'clandestine' all'interno del parcheggio del Panorama. L'episodio di venerdì sta suscitando polemiche in città e nel quartiere interessato. Abbiamo parlato con alcuni dei ragazzi che si sono ritrovati nell'area di sosta coperta prima delle ore 22 di venerdì. "Non c'era alcun tipo di evento organizzato, siamo dei semplici amici e siccome fuori pioveva abbiamo pensato ad un parcheggio coperto in zona limitrofa a dove eravamo in quel momento ed abbiamo deciso di andare al Panorama con le nostre auto".

"Non c'è stata alcun tipo di gara tra auto - ci tengono a sottolineare. Abbiamo parcheggiato le auto e ci siamo messi tutti a parlare tranquillamente. Poi verso le 22.30 sono arrivate quattro volanti della polizia per bloccare tutte le uscite. Al nostro arrivo c'erano due motorini, di preciso un Beta 50 ed un Fantic 50, oltre ad uno scooter. Erano già nel parcheggio e ammetto che si sono messi a fare gli scemi, tanto che uno di loro alla fine è scivolato. All'arrivo della polizia un ragazzo in moto ha impennato e poi è scappato".

"Nei nostri confronti la polizia non è stata aggressiva -sottolineano i ragazzi - ci hanno solo chiesto i documenti delle auto e le relative patenti per fare un controllo, dopodiché alle 23.15/20, finito il controllo, ci hanno augurato buona serata. Gli abbiamo chiesto se fossero venuti per noi e ci hanno dato che erano stati chiamati per alcuni scooter".