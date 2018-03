Corso di difesa personale e psicologica per donne: tutte le informazioni

Impariamo un’alternativa all’essere vittima per reagire a tutti i fatti di cronaca di violenza sulle donne il Comune di Parma, Settore Pari Opportunità, offre gratuitamente per tutte le cittadine un corso di difesa personale e psicologica per imparare a difendersi in modo efficace. Il corso comprende una parte teorica tenuta dalla Dott.ssa Elisabetta Magnani psicologa e psicoterapeuta e una parte pratica con il Maestro di Qwan Ki Do esperto di Difesa Personale e del conflitto Cristian Pallamidesi. Il corso è rivolto a donne dai 14 anni in su. Il Corso è gratuito e prevede unicamente un costo assicurativo di 10 euro. Corso Teorico Pratico di 4 lezioni dalle 20.30 alle 22.00 mercoledì 28 marzo, mercoledì 04 aprile mercoledì 11 aprile, mercoledì 18 aprile. Le lezioni si terranno nella Sala Civica Barchessa, via Bizzozero, 13. Sono previste 4 lezioni aggiuntive di approfondimento tecnico e incontri individuali con la psicologa. E’ gradita la prenotazione per la partecipazione il corso sarà a numero chiuso Per info e prenotazioni: tel. 3388431167 mail cristianqkd@virgilio.it