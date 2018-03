Studenti, associazioni e sindacati al corteo antimafia di Libera: "Le loro idee camminano sulle nostre gambe"

Centinaia e centinaia di studenti, arrivati di prima mattina a Parma da tutte le città della Regione, hanno preso parte, la mattina del 21 marzo, alla manifestazione regionale di Libera per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Associazioni, sindacati, studenti, studentesse, istituzioni locali, esponenti politici: tutti insieme per ribadire il proprio no alla mafia e alla criminalità organizzata che in Emilia-Romagna continua a rafforzarsi, soprattutto grazie alla cementazione con alcuni imprenditori, e a fare paura, nonostante le inchieste della Magistratura e delle forze dell'ordine. Stamattina ad aprire il corteo c'erano i gonfaloni del Comuni, dietro le istituzioni, il sindaco Federico Pizzarotti, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni, il vicesindaco Marco Bosi, l'ex senatore Giorgio Pagliari.