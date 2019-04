Costruisce una serra di marijuana in una stanza di casa: denunciato 29enne

Aveva creato una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana all'interno di una stanza della sua abitazione a Fornovo di Taro. Un 29enne del posto è stato denunciato dai carabinieri che hanno effettuato un blitz all'interno della casa, dopo aver avuto alcune segnalazioni. In particolare all'interno della serra sono state sequestrate 8 piantine di marijuana, 30 rami in essiccazione e un bilancino di precisione. Il giovane è stato denunciato per coltivazione di sostanze stupefacenti.