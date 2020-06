Covid-19: per Parma è il terzo giorno senza morti

A Parma nelle ultime 24 ore si sono registrati due nuovi casi di contagio da coronavirus ma nessun decesso. Sono questi i dati anticipati dall'assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini, in apertura della videoconferenza stampa di presentazione del piano regionale per la riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera. In tutta la regione si sono registrati altri 14 casi di positività al coronavirus, di cui 11 asintomatici, e 6 nuovi decessi. Per quanto riguarda i nuovi positivi: 1 è stato rilevato a Piacenza, 2 a Parma, 3 a Reggio Emilia (1 sintomatico), 1 a Modena, 5 a Bologna, (di cui 2 sintomatici), 1 a Cesena e 1 a Rimini. Le 6 vittime, invece, sono state riscontrate 1 a Modena, 2 a Bologna, e 3 a Rimini.

