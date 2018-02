Crac Parma Calcio, chiusa l'inchiesta: Leonardi, Ghirardi e altri 23 indagati per bancarotta aggravata e truffa

La Procura di Parma ha chiuso l'inchiesta a carico di 25 persone per il crac del Parma Calcio, fallito a marzo 2015. I reati contestati sono concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale. L'atto è stato notificato agli indagati, tra i quali anche l'ex presidente Tommaso Ghirardi e l'ex Amministratore Delgato Pietro Leonardi. Tra le accuse mosse dalla Procura ci sarebbero le presunte falsificazioni nei bilanci tra il 2010 ed il 2014 che sarebbero state effettuate con operazioni, per esempio compravendite di giocatori, non contabilizzate o contabilizzate in modo con corretto per milioni di euro.