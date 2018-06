Cristopher Delbono è stato ritrovato: ricoverato al Maggiore

Cristopher Delbono, il 25enne scomparso qualche giorno fa dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto con la sua auto in località Il Moro di San Prospero è stato ritrovato alle 23 di ieri sera, domenica 17 giugno. Sono stati i volontari della Pubblica Assistenza a trovarlo e ad accompagnarlo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni infatti il giovane, al momento del ritrovamento, si trovava in stato confusionale. La sua scomparsa aveva suscitato timore e paura da parte dei familiari, che avevano lanciato un appello per il suo ritrovamento: il padre si era messo a disposizione per essere contattato mentre le forze dell'ordine, i volontari della Pubblica Assistenza e quelli della Protezione Civile lo hanno cercato a partire dal giorno della scomparsa, il 15 giugno.