Cristopher Delbono è scomparso: l'appello dei familiari

Cristopher Delbono è scomparso da Rivalta, nel Comune di Lesignano dè Bagni, dalla notte di ieri 15 giugno e non si trova.L'ultima volta è stato visto in località Il Moro a San Prospero. I familiari hanno lanciato un'appello per chiedere aiuto ai cittadini, fornendo una descrizione del giovane. Cristopher ha 25 anni, è alto un metro e 80 e pesa 110 chilogrammi, ha pochi capelli, occhi marroni. L'ultima volta che è uscito di cada indossava jeans corti e camicia a quadri gialla, nera e bianca. Se si hanno notizie avvertire il padre Valerio Delbono al numero 3498702836