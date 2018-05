Da maggio servizi di mobilità sostenibile gratuiti e scontati per studenti e personale dell’Ateneo

A partire dal 7 maggio gli studenti e tutto il personale dell’Università di Parma potranno abbonarsi ai servizi di Car Sharing, Bike Sharing e al parcheggio custodito per le biciclette in Cicletteria gratuitamente, in base ad un accordo biennale tra Infomobility e Università di Parma che è stato presentato questa mattina in Ateneo dal Rettore Paolo Andrei, dall’Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma Tiziana Benassi e dall’Amministratore Unico di Infomobility Giovanni Bacotelli.

Tale accordo fa parte dei progetti finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mareattraverso il Programma Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, a cui ha partecipato il Comune di Parma come capofila, insieme ad altri 12 partner sia pubblici che privati, tra cui Infomobility e Università di Parma.

La finalità, che si inquadra nell’ambito delle misure di Mobility Management svolte dall’Università di Parma, Comune di Parma e Infomobility, è quella di promuovere un maggior uso dei servizi di mobilità sostenibile alternativi all’auto privata fra tutti i membri della comunità universitaria, che oggi consta di circa 28 mila persone, a favore della riduzione dell’inquinamento e del traffico.

Gli studenti e i dipendenti dell’Ateneo, per aderire alla promozione, dovranno mostrare il badge identificativo di UniPR, la Student Card oppure compilare il modulo di “dichiarazione sostitutiva” scaricabile dai siti web di Infomobility e di Ateneo insieme a un documento d’identità valido. La promozione scadrà a maggio 2020. Tutte le tariffe e le modalità di fruizione sono consultabili sui siti web di Infomobility, Università di Parma e Comune di Parma.

L’Amministrazione Comunale ha dotato le principali sedi universitarie in città di postazioni di Bike Sharing e Car Sharing, che permettono agli utenti dell’Ateneo di utilizzare i servizi e di muoversi facilmente in città. Ad esempio al Campus Scienze e Tecnologie sono presenti attualmente due postazioni Bike Sharing e una postazione Car Sharing.

Entrando nel dettaglio della promozione, per il servizio Bike Sharing i primi 240 iscritti hanno l’opportunità di effettuare l’iscrizione annuale gratuita al servizio, con ricarica gratuita del valore di 5 euro compresa. Per gli utenti successivi sono previsti sconti per l’iscrizione annuale che sarà pari a 15 euro (invece di 25 euro) e di 10 euro per i rinnovi. Ricordiamo che la prima mezz’ora di utilizzo del servizio Bike Sharing è sempre gratuita anche più volte al giorno, per cui l’utilizzo del servizio è estremamente economico.

Riguardo al servizio Car Sharing, ai primi 100 utenti che si iscriveranno è riservato un abbonamento annuale gratuito. E inoltre avranno 100 Km di utilizzo gratuito incluso (compreso anche il carburante!). Gli iscritti successivi potranno invece usufruire di uno sconto sull’abbonamento annuale pari al 50% (30 euro invece di 60 euro).

Infine, i primi 120 utenti che ne faranno richiesta, potranno usufruire gratuitamente per un anno del servizio di parcheggio custodito per le bici in Cicletteria,a fianco della stazione ferroviaria, equivalente a un valore di 160 euro. Per gli iscritti successivi è previsto uno sconto del 50% sugli abbonamenti annuali e del 25% sugli abbonamenti mensili per il parcheggio custodito delle bici. Per parcheggiare invece scooter e moto è previsto uno sconto del 50% sull’abbonamento annuale e il 25% di sconto sull’abbonamento mensile.

Gli abbonamenti per i servizi di Bike Sharing e parcheggio custodito in Cicletteria sono sottoscrivibili presso la Cicletteria stessa, mentre l’abbonamento per il Car Sharing è sottoscrivibile presso il Front Office di Infomobility in viale Mentana 29/a.