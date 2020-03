Da Parma va ad Ancona ed entra in un negozio di parrucchiera: fermato 25enne

Era transitato da Parma, dopo essere stato a Milano, e si è spostato ad Ancona. Un 25enne è stato identificato e dalla polizia, che ha poi disposto il suo isolamento in via precauzionale a casa. Il giovane, che non aveva sintomi di contagio da coronavirus, è entrato all'interno di un negozio di parrucchiera a Torrette, in provincia di Ancona. Dopo essere entrato è rimasto immobile in un punto del locale senza parlare. Quando gli è stato chiesto di uscire, stessa cosa. Nessuna reazione. Ecco quindi l’arrivo di un volontario di pubblica assistenza, poi della polizia. Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo nelle ultime settimane era transitato a Milano e nella nostra città, prima di scendere nelle Marche settentrionali.

A PARMA 315 CONTAGIATI