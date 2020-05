Dall'emergenza sanitaria a quella sociale: alla Caritas le richieste d'aiuto sono più del doppio

“L’emergenza sanitaria si è trasformata in emergenza sociale, era prevedibile. Rispetto all’anno scorso nei mesi di marzo e aprile il numero di pasti consegnati è aumentato: sono 3500 in più, così come i pacchi con dentro beni alimentari di ogni genere. Sono 500 in più, con varie richieste di aiuto sintetizzabili in più del doppio”. Cecilia Scaffardi, presidente di Caritas, lo dice quasi rassegnata. “Le richieste sono aumentate inevitabilmente – spiega a ParmaToday.it – più del doppio, devo dire. Durante questa fase emergenziale i nostri servizi sono rimasti sempre aperti, seppur con delle modifiche: abbiamo prestato il nostro con la distribuzione di pasti monoporzione che hanno da subito visto l’aumentato rispetto a un anno fa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La maggioranza di queste richieste non erano inserite in circuiti assistenziali, per questo motivo siamo preoccupati. Mi verrebbe da dire che questa è solo la punta di un iceberg, perché il bisogno a mio avviso è più ampio rispetto a quello alimentare, o meglio: non è solo alimentare. Serviranno dei soldi per affitti e spese varie, al momento sospese. Stiamo valutando le richieste economiche, per la moratoria riguardante bollette e affitti che prima o poi riaffioreranno. Insieme al pacco alimentare – spiega Cecilia Scaffardi - abbiamo consegnato prodotti di igiene, detersivi, materiale di cartoleria per i bimbi e farmaci, in questo momento stiamo valutando richieste economiche. Siamo molto preoccupati, cerchiamo di vagliare le richieste e abbiamo anche attivato un fondo di solidarietà grazie al contributo di privati, aziende e parrocchie grazie al quale potremo fare fronte nell’immediato e forse nel medio periodo post emergenza. Ma siamo molto preoccupati per le famiglie con bambini e per i titolari di attività imprenditoriali e artigianali che si troveranno davanti a debiti importanti”.