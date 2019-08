E' morta la 38enne di Fontanellato colpita da un malore in acqua

Non ce l'ha fatta la 38enne di origine rumena, Dana Eftimie, colta da un malore mentre si trovava in acqua a Massa, nello stabilimento Torre Fiat, intorno a mezzogiorno di martedì scorso. Alle ore 17 di sabato 17 agosto è deceduta. La donna, madre di due figli di sei ed otto anni, gestiva il negozio di toilettatura per cani all'Eurotorri.

Alle 17 è stata infatti dichiarata la morte celebrale. La donna aveva manifestato per iscritto la volontà di donare organi e tessuti,: i medici hanno proceduto all’espianto del cuore, fegato, reni, cute e cornee. “La direzione aziendale -si legge in una nota- porge le condoglianze ai parenti esprimendo loro gratitudine per la generosità dimostrata e ringrazia tutto il personale coinvolto nell’intervento, rianimatori, chirurghi, personale infermieristico e il coordinamento trapianti”.