Danneggiano la porta del Fashion Hair Studio di viale Mentana: i ladri scappano a mani vuote

Hanno cercato, per la seconda volta in un mese, di rubare all'interno del Fahion Hair Studio di viale Mentana ma non ci sono riusciti. Circa un mese fa i malviventi avevano sfondato la porta e, dopo essere entrati all'interno del salone da parrucchiera, avevano rubato alcuni prodotti e i soldi dell'incasso. L'altra notte, invece, i ladri hanno pesantemente danneggiato il portone d'ingresso ma non sono riusciti ad entrare. Rimangono i danni dovuti al tentativo di scasso e un'atmosfera non certo tranquilla, nemmeno in una zona centrale come viale Mentana.