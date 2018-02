Danneggiano la porta del 'James bar' per rubare e si feriscono: bottino di 500 euro

Sono entrati all'interno del locale 'James wine bar' di San Michele Tiorre per portare a termine un furto. In quattro anni è l'ottava volta che l'esercizio commerciale viene preso di mira dai malviventi, che agiscono indisturbati di notte. Anche questa volta i ladri sono riusciti ad entrare all'interno dell'edificio, dopo aver danneggiato una porta laterale di alluminio con un piede di porco. Una volta dentro hanno preso di mira il deposito delle banconote dello slot machine ed hanno rubato 500 euro. Uno dei ladri si è ferito, durante il tentativo d'ingresso e tracce del suo sangue sono rimaste sul pavimento. La barista si è accorta del furto e del sangue quando ha aperto il bar alle cinque e mezza di ieri, lunedì 12 febbraio. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili: i carabinieri di Sala Baganza sono intervenuti sul posto per un sopralluogo.