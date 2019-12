Dati choc: aumentano i reati dei minorenni delle baby gang

Aumentano i reati dei minorenni raggruppati in baby gang. E' questo il dato più significativo del bilancio tracciato dalla Questura di Parma alla fine del 2019. Il Questore Gaetano Bonaccorso ha spiegato infatti che, mente si registra un aumento delle tipologie di reati messi in atto da giovani e giovanissimi - soprattuto nel centro storico - e delle denunce per maltrattamenti in famiglia, diminuiscono invece i furti in abitazione. "C'è anche un aumento - ha sottolineato il Questore - per quanto riguarda i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questo aumento però è paradossalmente positivo: vuol dire infatti che l'attività di repressione sul territorio è significativamente aumentata. C'è un aumento anche delle denunce per maltrattamenti: questo vuol dire che c'è maggior voglia di denunciare. Il tema principale è quello della presenza di criminali minorenni che compiono diversi reati sul suolo pubblico: dal bullismo si degenera presto in atti come rapine e furti".