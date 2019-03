Medico molestatore: decine di casi a Parma

E' accusato di violenza sessuale da decine di vittime, parmigiane e di altre città, il medico molestatore protagonista del video denuncia della trasmissione televisiva Le Iene che mostra come, il medico continui ad abusare delle pazienti. Giulio Golia infatti è riuscito a rintracciare il medico e registrare le sue particolari proposte ad una vittima. Il medico era stato arrestato nel dicembre del 2016.

Nel corso degli anni, dopo le prime denunce, diverse donne hanno denunciato il medico per violenza sessuale. Secondo la ricostruzione dell'accusa lo specialista avrebbe approfittato della fiducia carpita alle pazienti, che si rivolgevano a lui per per contrastare l'obestia, per molestarle sessualmente. Tra le vittime ci sarebbe anche una ragazza minorenne

"Una ragazza in particolare testimonia di una allucinante visita ginecologica invasiva effettuata senza alcun motivo – ha sottolineato Roberto Mirabile, presidente dell'associzione La Caramella Buona che tutela 4 ex pazienti tramite gli avvocati Donatella Ferretti e Simone Servillo – mentre un’altra ha subito un terribile trattamento proprio pochi giorni prima dell’arresto".

"Oggi purtroppo questo soggetto puo’ visitare le pazienti – ha sottolineato Roberto Mirabile– ed è un fatto assurdo, a maggior ragione alla luce del servizio delle Iene. Vorrei sapere cosa farà adesso l’ordine dei medici, in via precauzionale e la stessa magistratura, considerando che siamo anche di fronte ad ipotesi di altri reati molto gravi, per l’ipotesi di aver truffato il servizio sanitario nazionale”.“