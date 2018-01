Degrado al Ponte Nord: tra rifiuti, escrementi e siringhe

Rifiuti, escrementi e degrado totale. E' questa la situazione che si presenta ogni giorno ai frequentatori dell'area del Ponte Nord nei pressi del lungo Parma. Non è la prima volta che un lettore, come avvenuto in questo caso, ci segnala la situazione e ci invia immagini di questa zona. Come si può notare dalle foto ci sono anche alcune sirighe, abbandonate a terra dopo l'uso. L'area fotografata si trova nei pressi dei campi di calcio, in corrispondenza dello stradello che porta al ponte Nord, un'opera mastodontica che rimane ancora oggi incompiuta.