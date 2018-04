Delegazione di studenti francesi in municipio. Sono stati accolti dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, nella sala consiliare. Si tratta di 50 studenti presenti a Parma nell'ambito di un progetto di scambio Erasmus in corso con il Liceo Scientifico Statale Guglielmo Marconi e incentrato sul tema: “Da una memoria all'Altro”. Il progetto è legato alla storia della migrazione degli italiani in Francia dalla fine del 1800 a metà del 1900 e l'allargamento di questa memoria all'immigrazione dei nostri giorni. Al momento hanno preso parte il Dirigente Scolastico del Liceo Marconi, professor Adriano Cappellini, la professoressa di francese Natalia Nadotti;Germano Pallini docente di italiano in Francia e la professoressa Marie Loriot, insegnante di francese in Francia.