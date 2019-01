Delitto di Natale, condanna di Alessio Turco a 20 anni: "Educato dal padre alla violenza"

Alessio Turco è stato condannato, nella sentenza d'appello, a 20 anni per il duplice omicidio di Luca Manici, detto la Kelly e Gabriela Altamirano, massacrate all'interno dell'Angelica Vip Club, in un casolare di San Prospero nella notte di Natale del 2017. I giudici hanno riconosciuto ad Alessio le attenuanti generiche: la sentenza quindi non ha confermato l'ergastolo ma ha stabilito la condanna a 20 anni di carcere. Alessio, accusato dell'efferato delitto insieme al padre, che si è tolto la vita in carcere, secondo i giudici è stato "educato alla violenza e al cinismo dal padre, era subalterno al padre e lo mitizzava". Samuele Turco, 43 anni, è stato il primo arrestato per il duplice omicidio: il figlio Alessio, convocato in Questura, aveva fornito una preziosa collaborazione agli inquirenti per il ritrovamento del coltello usato per il delitto. Il 25 luglio del 2017 Samuele Turco si è impiccato nel carcere di via Burla: da quel momento il figlio Alessio è l'unico imputato per il delitto.