Deliveroo arriva a Parma: da oggi i piatti dei migliori ristoranti a casa o in ufficio

Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare a domicilio il meglio della ristorazione cittadina, arriva a Parma. Una novità a disposizione di tutti i parmigiani che ora avranno la possibilità di gustare comodamente a casa propria i piatti dei migliori ristoranti cittadini e al contempo un’importante opportunità per i ristoranti che grazie a Deliveroo potranno veder crescere il loro business. Una piattaforma innovativa, consegne puntuali e programmabili, una qualità del servizio garantita ed un customer service che segue il cliente lungo tutto il percorso dell’ordine, rappresentano i punti di forza di Deliveroo che lancia il servizio in città con già 20 ristoranti serviti. Deliveroo creerà inoltre opportunità di lavoro per 50 rider nei prossimi 3 mesi.

Una bella novità per tutti gli abitanti di Parma: è arrivato in città Deliveroo il servizio di food delivery pensato per tutti coloro che vogliono assaporare a casa o in ufficio il meglio della ristorazione cittadina in modo nuovo, comodo e veloce.

Dopo il successo ottenuto a Milano, Roma, Piacenza, Firenze, Torino, Bologna, Monza, Verona, Padova, Bergamo, Brescia e Genova, e le recenti aperture a Pavia e Modena, Deliveroo continua il suo piano di sviluppo facendo il suo ingresso a Parma, quindicesima città italiana raggiunta dal servizio, per offrire a tutti i parmigiani un servizio nuovo e innovativo che in pochi click, consente di gustare a domicilio i piatti dei migliori ristoranti della città comodamente a casa, in ufficio, con gli amici, praticamente ovunque ci si trovi.

Deliveroo è attivo nelle principali zone della città e serve già 20 ristoranti cittadini. Ad oggi sono già in piattaforma alcuni tra i più noti come Doc The Burger, Pizzeria Pomodoro & basilico, Bagaiul, Dal Teo e Rossopomodoro per citarne alcuni. Un’ampia varietà di cucine disponibili che variano da quella tradizionale italiana e locale a quelle più esotiche.

Una novità per i cittadini ma non solo: anche per i ristoranti che grazie a Deliveroo hanno a disposizione un’importante opportunità di business per poter aggiungere un tavolo direttamente nelle case dei propri clienti, in modo facile e senza la necessità di fare investimenti per ampliare i propri locali.

Deliveroo sta lanciando il servizio con 20 rider attivi e mira a creare opportunità di lavoro per circa 50 rider nei prossimi 3 mesi.