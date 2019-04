Diolo di Soragna, operaio schiacciato da una pressa: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella notte tra il 9 ed il 10 aprile a Diolo di Soragna. Per cause in corso di accertamento un operaio che stava lavorando all'interno di un cantiere è stato schiacciato da una pressa. Secondo le prime informazioni l'uomo, che era al lavoro nelle ore notturne, sarebbe stato colpito ad una gamba. L'incidente si è verificato verso mezzanotte e mezza: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno soccorso l'operaio e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono gravi. Sul posto anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'infortunio.