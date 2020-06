Disagi sull'Autocisa: incidente tra Pontremoli e Berceto, 8 chilometri di coda

Segnalati otto chilometri di coda segnalati per un incidente sulla A15 tra Pontremoli e Berceto: otto i chilometri di coda segnalati. I disagi sull'Autocisa non sono diminuiti dopo il primo week end nero dovuto al traffico per il rientro dalle località balneari, rientro ostacolato da cantieri e incidenti. Sulla A15 Parma-La Spezia si segnalano invece code per 5 km causa traffico intenso tra lo svincolo Parma Ovest e l'allacciamento A1 Milano-Napoli.

