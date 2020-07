Disavventura a Sondrio per un 46enne di Parma: soccorso nel Bondengo

Nel pomeriggio dell'11 luglio, nel torrente Bodengo 2, un parmigiano di 36 anni si è infortunato mentre praticava canyoning nel torrente Bodengo 2. Ha riportato una distorsione alla caviglia e quindi è stato necessario soccorrerlo. La Centrale operativa ha inviato sul posto i tecnici del Cnsas, VII Delegazione, Stazione di Chiavenna, e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza. Il recupero è avvenuto per mezzo del palo pescante. Impegnati in tutto una ventina di soccorritori. L’intervento è terminato in serata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.