Sequestrata maxi discarica abusiva a Ghiare di Berceto

Una maxi discarica abusiva, proprio di fianco all'ex fornace di mattoni e di alcune abitazioni. Siamo a Ghiare, frazione del Comune di Berceto e qui i carabinieri hanno posto i sigilli ad un'area di vaste dimensioni all'interno della quale, nel corso del tempo, sono stati accumulati numerosi rifiuti: ci sono le batteria di automobili, materiali organici non identificati ed in decomposizione, pneumatici di automobili. Lo smaltimento di rifiuti non era ovviamente autorizzato e le indagini dei militari hanno portato al sequestro: i sigilli sono stati posti dai carabinieri di Berceto, sotto la giurisdizione del comando territoriale di Borgotaro ed in collaborazione con i tecnici dell'Arpae di Fidenza. Sono stati attivati tutti i protocolli per la verifica dei rischi ambientali.