Una persona dispersa sul Monte Penna: ricerche in corso

Una persona, di cui non si conosce ancora l'identità, è dispersa dalla serata del 23 maggio sul Monte Penna, nella zona di Bedonia. I soccorritori si sono mossi già dalle prime ore della serata per cercarla: Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Croce Rossa di Bedonia e carabinieri sono sul posto. Le ricerche proseguiranno per alcune ore durante la notte e se non dovessero dare esito positivo riprenderanno alle prime ore della mattinata del 24 maggio.

