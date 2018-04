Disservizi nuovi contatori del gas: i consigli di Federconsumatori

Molti cittadini stanno assistendo alla sostituzione del vecchio contatore del gas con quello nuovo detto di smart metering. La delibera 27 dicembre 2013 631/2013/R/gas della Aeegsi (ora ARERA) e successive modificazioni ha stabilito che tale sostituzione è obbligatoria ma non sono previsti costi aggiuntivi per gli utenti. A seguito dell'installazione, tuttavia, diversi utenti hanno segnalato a Federconsumatori Parma situazioni di malfunzionamento dei nuovi contatori. L’associazione, al fine di evitare ulteriori complicanze, consiglia agli utenti di verificare al momento della sostituzione del contatore l'ultima lettura del vecchio contatore e rilevare quanto indicato dal nuovo contatore al momento della installazione. Altrettanto utile è controllare periodicamente ogni mese almeno per i primi 7/8 mesi le letture del nuovo contatore per verificare che non vi siano anomalie e fare una foto della lettura. Nel caso in cui arrivassero bollette con importi derivati da consumi anomali, come sta accadendo, occorre invece procedere con un reclamo per chiedere l'immediata rettifica