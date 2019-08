Distrugge i vetri di un treno in stazione a Parma: arrestato 35enne

Raid di alcuni vandali nella mattinata di oggi, giovedì 15 agosto, a bordo del nuovo treno Rock, mentre si trovava in sosta alla stazione di Parma. Raffaele Donini, vicepresidente e assessore ai Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale della Regione Emilia Romagna, ha postato le foto su Facebook con un commento. Un 35enne è stato fermato ed arrestato per i vandalismi al treno.

"Vigliacchi, teppisti, vi prenderemo! Vandali in azione questa mattina a Parma, in un raid velocissimo fra le 10.00 e le 11.00. Una corsa all’interno del nuovo treno Rock mentre era in sosta, il tempo di prendere l’ascia di sicurezza e spaccare tutto poi la fuga !! No cari teppistelli, non la scamperete, perché ora le telecamere faranno il loro mestiere ed il personale Trenitalia e le testimonianze dei presenti magari saranno in grado di darvi un volto, un nome ed un cognome. Quei vetri rotti vi costeranno molto caro in termini civili e penali !!!! Tolleranza zero!!! Non avete fatto una stupidata, avete commesso un crimine !!!"