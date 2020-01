Documenti falsi per ottenere i permessi di soggiorno: sette arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

I finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Parma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, nei confronti di sette persone per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.



Dalle indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza a carico di diverse persone, impegnate a favorire la permanenza sul territorio dell’Unione europea di immigrati privi dei requisiti richiesti. In particolare le persone coinvolte nell'indagine sono accusate di aver realizzato e presentato documentazione fiscale falsa, per consentire il rinnovo del permesso di soggiorno ad immigrati che non avevano i requisiti. Oltre a questo le persone arrestate avrebbe anche organizzato viaggi dall'Italia verso altri Paesi dell’Unione Europea, di immigrati irregolari sul territorio italiano.



