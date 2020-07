Domenica 5 luglio divieto di sosta nell'area antistante Stadio Tardini

Il 5 luglio, domenica in occasione della partita tra Parma e Fiorentina, in programma alle 19:30 allo Stadio Tardini, in piazzale Risorgimento, dalle 07.00 alle 24.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area antistante lo Stadio “E.Tardini”.

− Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto a cura della società AB Global Service Srl;

− La società AB Global Service Srl provvederà alla posa di tutta la segnaletica secondo le norme del Codice della Strada e alla rimozione della stessa a cessate esigenze;

− Il Comando di Polizia Locale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza;

− Il Comando di Polizia Locale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la segnaletica e della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione;

− Il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati;

− I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.