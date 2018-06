E' morto don Sergio Sacchi

E' morto monsignor Don Sergio Sacchi. Aveva 84 anni Tra le sue passioni c'era sicuramente quella del baseball, sport che ha contribuito a far conoscere a Parma. E' cresciuto tra i ragazzie e le ragazze di via Isola, ha lottato per tanti anni insieme a loro, per garantirgli un futuro migliore. Don Sergio lottava da tempo contro una malattia. Nel 1991 Don Sacchi aveva ricevuto la Medaglia d'oro al Premio Sant'Ilario.