Soffriva di mal di schiena, 45enne muore in ambulanza: la Procura indaga

E' morta durante il trasporto in ambulanza all'Ospedale di Vaio di Fidenza: Naaual Aukassi, una 45enne residente a Busseto insieme al marito e ai due figli, è deceduta lunedì mattina mentre la stavano portando in ospedale, dopo che i dolori che avvertiva da 5 giorni, non erano passati. Domenica 29 aprile infatti la donna si era recata insieme al marito all'Ospedale di Fidenza: la diagnosi dei medici era stata una lombosacralgia. Dopo il ritorno a casa e l'assunzione dei farmaci prescritti però Naaual sentiva ancora dei fortissimi dolori: la Pubblica Assistenza è arrivata a casa sua e l'ha soccorsa ma era troppo tardi. Ora la Procura di Parma ha aperto un'inchiesta per capire le cause del decesso; nella giornata di domani 4 maggio verrà effettuata l'autopsia sul suo corpo. La salma della donna è stata posta sotto sequestro così come le cartelle cliniche, con le indicazioni delle terapie.