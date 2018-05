Via La Grola: aggredita da un 46enne a volto coperto mentre è in auto a telefonare

Era in auto a telefonare, alle 7.30 di mattina del 22 maggio, ed è stata avvicinata ed aggredita da un 46enne a volto coperto che, dopo averla spinta con forza, è riuscito a rubarla la borsa con i documenti e i soldi. Una donna, residente a Parma in via La Grola, ha subito un'aggressione qualche giorno fa, poco dopo essere uscita di casa: la vittima si stava per recare al lavoro quando ha deciso di fare una telefonata, prima di partire. All'improvviso alle sue spalle è apparso l'uomo, poi identificato in un 46enne, che l'ha spinta con forza allo scopo di scipparle la borsa. L'aggressore si è allontanato a bordo di un'auto: fortunatamente la donna aggredita ha memorizzato il modello della vettura. I carabinieri, ai quali la donna si è rivolta, hanno avviato le indagini. Come prima cosa hanno chiesto di visionare le immagini delle telecamere Ocr installate in zona: grazie alle immagini sono riusciti a risalire alla targa del veicolo. A questo punto hanno verificato che l'auto era intestata ad una donna che frequenta un 46enne, residente a Cadelbosco di Sopra, con alcuni precedenti per furto. Il 46enne, rintracciato in provincia di Reggio Emilia, è stato denunciato.