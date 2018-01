Donna con arresto cardiaco salvata al Pronto Soccorso nella notte di San Silvestro

Nella notte di San Silvestro i medici dell'Ospedale Maggiore di Parma hanno lavorato come sempre e sono riusciti a portare a termine alcuni interventi, che hanno salvato la vita ad un bimba di 16 mesi che aveva pezzi di mandorle nei bronchi -intervento effettuato dalla pneumologa interventista Maria Majoiri - ed a una donna che ha avuto un aggravamento delle condizioni di salute, proprio pochi minuti dopo la mezzanotte. In questo caso è stato il medico Ivan Comelli ad intervenire, dopo che un'infermiera si era accorta che la paziente, con problemi cardiologici, si era aggravata. E' stato necessario utilizzate il defibrillatore per rianimazione la donna, che è stata così salvata in extremis.