Donna derubata mentre fa spesa alla Coop: le prendono la borsa e scappano

È entrata all'interno del supermercato Coop del Montanara come fa periodicamente per fare spesa ma quando si è presentata alla cassa per pagare si è accorta di non avere più la borsa nel carrello, dove l'aveva appoggiata dopo essere entrata nel market. Una cliente è stata derubata mentre si trovava all'interno del negozio per fare spesa. È scattato subito l'allarme e sul posto sono arrivate le Volanti della Questura di Parma per raccogliere la testimonianza della donna e per cercare dettagli utili alle indagini. Secondo le prime informazioni il furto potrebbe essere stato compiuto da due donne, presenti all'interno del supermercato che sono uscite in tutta fretta senza acquistare nulla. Le immagini delle telecamere però non riprendono il momento del furto e non forniscono elementi utili alle indagini. Gli agenti sono al lavoro per arrivare all'identificazione dei ladri.