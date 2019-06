Donna di 32 anni ruba sulle auto in sosta in borgo Santo Spirito: bloccata e denunciata

E' stata sorpresa a rubare a bordo di alcune automobili parcheggiate in borgo Santo Spirito ed è stata denunciata per furto e possesso di armi. Una parmigiana di 32 anni è stata bloccata dai poliziotti delle Volanti che, dopo la segnalazione di alcuni cittadini nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno, si sono precipitati sul posto in centro, nella zona indicata, ed hanno fermato la giovane donna, che aveva con sè un trolley con dentro un computer portatile e una borsa con diversi oggetti che non ha saputo giustificare. In particolare aveva delle forbici di medie dimensioni, alcuni coltellini svizzeri e un cacciavite. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il proprietario del trolley: all'interno c'erano strumenti fondamentali per svolgere il proprio lavoro. Tutti i beni rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari dopo poche ore dai furti: i cittadini hanno ringraziato i poliziotti.