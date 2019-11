Donna inseguita e scippata al cimitero di Castione Marchesi

Ora i furti avvengono anche all'interno dei cimiteri. Come se non bastessero quelli effettuati per stada, nelle abitazioni e nei negozi i ladri hanno deciso di agire anche in uno dei luoghi sacri per eccellenza, dove trascorrere anche solo qualche minuto per ricordare i propri cari. E' quello che è successo ad una donna che si era recata al cimitero di Castione Marchesi, nel comune di Fidenza, proprio per portare alcuni fiori e fare una preghiera per un proprio parente. Mentre si trovava all'interno del cimitero infatti è stata seguita e poi avvicinata da un uomo che le ha scippato la borsetta, oltre ad una seconda borsa all'interno della quale erano contenuti 300 euro in contanti. La donna è stata derubata anche dei documenti, delle chiavi della sua auto e delle lenti a contatto. I carabinieri di Fidenza, che sono giunti sul posto per uun sopralluogo, stanno portando avanti le indagini per arrivare all'identificazione del rapinatore.