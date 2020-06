Donna prende a pugni l'addetto alla sicurezza e scappa con la merce rubata: denunciata 68enne

E' stata fermata dall'addetto alla sicurezza di un supermercarto mentre cercava di oltrepassare la cassa con alcuni prodotti non pagati ma lo ha preso a pugni in faccia, facendolo cadere a terra, ed è riuscita a scappare. Una donna di 68 anni è stata poi identificata dai carabinieri della stazione Oltretorrente che, al termine di alcune indagini, l'hanno denunciata per rapina impropria. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi, precisamente il 12 giugno all'interno di un supermercato di strada Argini: la donna denunciata è residente a Parma e di origini calabresi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.