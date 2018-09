Donna rapinata in stazione: foglio di via per un senzatetto 22enne

Aveva avvicinato una donna alle sei di mattina di sabato mentre faceva il biglietto, con il quale avrebbe poi preso il treno per raggiiungere un'amica al mare, ed aveva chiesto insistentemente qualche moneta. La viaggiatrice si era sentita minacciata ed aveva raccontato la sua storia ai giornali. Un giovane 22enne è stato identificato dai poliziotti delle Volanti e per lui è stato proposto un foglio di via dal Comune di Parma. L'uomo infatti, che non ha fissa dimora e non è residente nella nostra città ma in Toscana, dormiva in stazione ed era già stato segnalato per altri episodi di molestie ai danni dei passeggeri. E' in corso di approfondimento la sua posizione rispetto al reato di rapina, denunciato dalla donna.