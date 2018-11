Donna travolta da un'auto pirata, l'appello su Fb: "Costituisciti prima che sia troppo tardi"

Un appello su Facebook del fidanzato della donna investita in via Venezia venerdì scorso da un'auto pirata, che si trova ancora in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Un post rivolto direttamente al pirata delle strada che, dopo aver travolto la donna, si è allontanato e non si è più fatto vivo. "Mi rifaccio alla tua coscienza e a quella dei tuoi amici e parenti che sanno cos'hai fatto. Non nascondetelo, non nasconderti, sappiamo che stai leggendo. Costituisciti prima che sia troppo tardi...e prima che ti vengano a prendere, perchè dopo è peggio, dopo è tardi. C'è una persona che per colpa tua insieme ai medici sta lottando per la sua vita. Vai e fallo ora: tanto non scappi". La polizia municipale, che sta portando avanti le indagini per identificare il conducente dell'auto, cerca un Suv scuro e anche un'auto rossa, che viaggiava dietro al Suv nella stessa corsia.