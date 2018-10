Terrore in via Gramsci: aggredisce due studentesse e poi fugge. È caccia all'uomo

Paura l'altra sera in via Gramsci a Parma per due ragazze di 19 anni che stavano tornando a casa in bicicletta: erano da poco passate le 23 del 2 ottobre quando, all'improvviso, un uomo coperto da un passamontagna e a bordo di una bicicletta ha cercato di rapinarle. Le due giovani, nate in Germania e residenti in Trentino Alto Adige a Parma per motivi di studio, si sono accorte della presenza dell'uomo dalle sue urla e dalle minacce: il giovane con il volto coperto ha iniziato, anche a distanza, a chiedere i soldi, poi le ha spinte facendole cadere a terra. Il tentativo di rapina è avvenuto tra via Gramsci e l"l'incrocio con viale Osacca, di fronte all'Ospedale Maggiore.

Le due 19enni, nonostante fossero a terra, sono riuscite a reagire e ad allontanare il rapinatore, facendolo scappare. Nel frattempo anche una donna, dopo essersi affacciata alla finestra perché aveva sentito le grida delle due donne, ha a sua volta urlato per cercare di far allontanare l'aggressore, che è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Il giorno dopo le ragazze hanno fatto denuncia ai carabinieri di Parma, che hanno attivato le indagini per cercare di identificare il malvivente. I militari hanno raccolto il racconto delle due giovani donne che hanno avuto il coraggio di reagire e di difendersi da sole.