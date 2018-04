Dopo la condanna per spaccio ha violato le restrizioni e ha ripreso a spacciare: 23enne in manette

Il 14 febbraio era stato arrestato dopo essere stato sorpreso dai carabinieri in piazzale Lubiana con un piccolo bazar della droga: un giovanae 23enne infatti, quel giorno, aveva con sé 3 grammi di cocaina, hashish e 5 grammi di marijuana, oltre ad un kit per il confezionamento della droga. La segnalazione era arrivata da alcune mamme, che erano con i propri figli al parco. Lo stesso giovane era stato condannato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a 10 mesi di reclusione, in primo grado. Oltre alla condanna anche il divieto di dimora nel Comune di Parma. Il 23enne è stato visto in più occasione sia in quartiere Lubiana che in via Repubblica: nel pomeriggio del 27 aprile i militari lo hanno fermato in viale Tanara: aveva con sè 88 grammi di marijuana. E' finito in carcere per lo spaccio e per aver violato le misure.