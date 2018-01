Ragazzino salvato al Maggiore: Raidue ripercorre le tappe del soccorso

I soccorsi, il massaggio cardiaco, le prime cure dell’anestesista Andrea Ramelli, i quindici giorni di circolazione extra corporea e i 57 di terapia intensiva, insieme all’intervento di riparazione di una malformazione congenita eseguito da Tiziano Gherli, direttore della Cardiochirurgia del Maggiore con Gaetano Gargiulo, direttore della Cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva del Sant’Orsola Malpighi, arrivato appositamente da Bologna. Saranno scanditi tutti, uno per uno, i giorni che Lorenzo ha trascorso al Maggiore dopo il grave malore che lo ha sorpreso lo scorso 16 ottobre durante l’ora di educazione fisica sulla pista di atletica di scuola, a Montecchio. A farlo sarà la trasmissione di Rai due I fatti vostri in programma per giovedì 11 gennaio a partire dalle ore 11 con una diretta dalla Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. La trasmissione ricostruirà a ritroso i momenti del soccorso, con le prime procedure di rianimazione fino al tempestivo trasferimento al Maggiore, individuato come destinazione ideale per il giovane per l’efficienza dei percorsi di emergenza-urgenza e per la presenza di una équipe di professionisti cardiochirurghi con elevato livello di competenza tecnica e preparazione per la applicazione della circolazione extra-corporea tramite una specifica apparecchiatura per la ossigenazione chiamata ECMO, disponibile per la rianimazione extra-corporea solo dove équipe specializzate sono in grado di intervenire. Presenti presso gli studi Rai, per la diretta, la responsabile della terapia intensiva cardiochirurgica Antonella Vezzani, affiancata da Amelia, mamma di Lorenzo e seguite, con una troupe in collegamento diretto dalla Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con Tiziano Gherli, direttore della struttura e Gianni, il papà di Lorenzo. Da qualche settimana per Lorenzo è ricominciata la vita: riabilitazione, fisioterapia e ginnastica lo aspettano per un completo recupero. Dai genitori un ringraziamento a tutta la équipe condotta da Antonella Vezzani e composta da Andrea Agostinelli, Bruno Borrello e Tullio Manca.