Doppio colpo dei ladri ad Eia, spariti 6 mila tra soldi e gioielli: aprono la cassaforte ma è vuota

Sono entrati in piena mattina, approfittando dell'assenza dei proprietari dei due appartamenti di una palazzina in via Eia e se ne sono andati prima che facessero ritorno, con soldi e gioielli per 6 mila euro. L'intento della banda di ladri che ha agito ieri mattina, 23 ottobre, era probabilmente di portarsi a casa molto di più. Mentre gli inquilini si trovavano fuori dalle due abitazioni i ladri che, probabilmente, conoscevano i loro orari abituali, sono entrati a metà mattina nell'appartamento al pian terreno. Dopo aver forzato la finestra del bagno sono entrati ed hanno rubato alcuni diamanti, un rolex, le fedi matrimoniali e soldi in contanti per un valore totale di oltre 6 mila euro. Dopo aver rubato nel primo appartamento sono saliti al primo piano, sono entrati e si sono diretti verso la cassaforte, dopo aver forzato la porta dell'abitazione. Con un flessibile hanno aperto l'armadio blindato ma I proprietari l'avevano svuotato. I ladri sono andati via dal secondo appartamenti a mani vuote. Sul posto ieri a mezzogiorno sono arrivati i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma che hanno effettuato i sopralluoghi per i furti e stanno portando avanti le indagini per identificare i ladri.