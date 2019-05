Dorme in strada dopo la perdita della madre: giovane 'salvato' dai cittadini e dai carabinieri 

Si trovava davanti alla farmacia di via Gramsci, in Oltretorrente: era stanco e affamato, accasciato a terra e cercava di dormire. Un giovane di origine etiope è stato soccorso da un cittadino che, verso le due di stanotte, stava passando proprio in quel punto: grazie ad una task force tra carabinieri e Caritas è stato ospitato per queste notti. La sua storia arriva da Collecchio: il ragazzo infatti ha perso recentemente la madre ed ha discusso con il padre. Per questo motivo si è allontanato da casa circa una settimana fa: da allora viveva in strada, senza alcuna fonte di sostentamento. Il cittadino, viste le condizioni del ragazzo che aveva aiutato già nel pomeriggio, ha chiamato i carabinieri. I militari si sono attivati con la Caritas per fare il modo che potesse avere un rifugio per la notte.