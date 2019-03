Dormiva nella caldaia di un condominio di via Fleming: denunciato senzatetto 47enne

Un senzatetto di 47 anni di origine rumena è stato denunciato per invasione di edificio dopo essere stato trovato a dormire all'interno della zona caldaia di un condominio di via Fleming. Tutto è nato da una segnalazione di alcuni condomini che avevano visto l'uomo dormire, nei giorni precedenti, all'interno della zona del condominio dove c'era il gruppo elettrogeno. I poliziotti delle Volanti, dopo la presentazione dell'esposto, sono andati sul posto per verificare la situazione. Il senzatetto dormiva effettivamente all'interno dell'edificio. Per lui è scattata una denuncia per invasione di edificio.