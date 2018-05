Preso il driver della cocaina, quasi 700 cessioni per 34 mila euro: 36enne in manette

Il suo era una mercato specializzato. Portava la cocaina a domicilio a chiunque ne facesse richiesta e gli affari erano ormai era avviati, fruttando parecchie migliaia di euro. Come un driver in bicicletta al posto del cibo a casa dei clienti parmigiani arrivava la droga, ordinata poco prima. Un pusher 36enne è finito in manette dopo la conclusione delle indagini da parte dei carabinieri di Parma che, utilizzando i metodi classici del pedinamento e delle intercettazioni, sono riusciti a ricostruire l'attività dell'uomo. In tredici occasioni i militari hanno fermato i clienti dello spacciatore, noto in tutti i quartieri della città: il 36enne infatti, dopo aver avuto le ordinazioni di cocaina, si muoveva esclusivamente in bici in varie zone, dal San Leonardo al Lubiana, dall'Oltretorrente al Centro Storico. I consumatori, giovani e meno giovani e di varie tipologie, hanno confermato che era proprio lui che gli portava a casa la cocaina negli ultimi due anni, permettendo così la verifica dello spaccio. In totale le indagini hanno permesso di registrare quasi 700 cessioni di cocaina per un volume d'affari di 34 mila euro. Ieri, 7 maggio, per il pusher sono scattate le manette: si trovava in viale Piacenza, probabilmente per un consegna, ed è stato arrestato; non ha opposto resistenza. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in un dormitorio comunale, in attesa del processo.