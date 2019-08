Droga nel carcere di via Burla: la penitenziaria blocca un pacco con l'hashish

Trovata droga all'interno di un pacco destinato ad un detenuto rinchiuso nel carcere di via Burla a Parma. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi da parte degli agenti della polizia Penitenziaria che, dopo aver esaminato con attenzione un pacchettino, di quelli destinati ai detenuti, hanno trovato la droga. In particolare, tra i vestiti destinati al detenuto, c'erano anche 10 grammi di hashish.

"Ai colleghi in servizio a Parma - sottolineano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Errico Maiorisi, vice segretario regionale - vanno i nostri complimenti per la professionalità dimostrata e per aver evitato che all'interno del penitenziario si compisse attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Nonostante la carenza di personale di almeno 50 unità il personale ha dimostrato tanta attenzione e impegno nel lavoro quotidiano". "Sembra davvero inverosimile che negli istituti penitenziari di Parma, così come in tutti quelli dell'Emilia Romagna, che vanta un numero altissimo di detenuti tossicodipendenti, non sia stato ancora attivato il servizio regionale di attività cinofila, compito istituzionale della polizia penitenziaria, già presente in molte altre regioni d'Italia. Sarebbe un importante ausilio al contrasto dell'eventuale spaccio di sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari della regione".