Droga, Marco Botti patteggia 2 anni e 8 mesi

E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi Marco Botti, l'ex allenatore di pallavolo arrestato il 5 marzo per detenzione ai fini di spaccio di droga. Botti era stato trovato in casa con un etto di cocaina, pronta per essere spacciata. Il suo caso ha fatto scalpore in tutta Italia: Botti infatti è stato un allenatore di pallavolo molto conosciuto nell'ambiente, poi sospeso dal suo ruolo di selezionatore dopo la notizia dell'arresto. Botti ha patteggiato 2 anni e 8 mesi.