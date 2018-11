Droga sequestrata nel 2017: Parma è la terza città in Italia

Parma è al sesto posto in Italia per la qualità della vita ma al terzo per la quantità di droga sequestata nel corso del 2017 dalle forze dell'ordine. Davanti a noi solo Brindisi e Lecce. L'anno scorso infatti a Parma sono stati sequestrati 8.236 chili di sostanze stupefacenti, più di 8 tonnellate. La maggioranza della droga sequestrata è marijuana, per la precisione 8.200 chili, poi l'hashish con 28 chili, la cocaina con 5 chili sequestrati e l'eroina con 3 chili. Un dato allarmante che dà un indizio di quanta droga circoli a Parma: come descritto dai vari consumatori che abbiamo intervistato negli ultimi mesi non è solo l'erba ad essere presente in quantità massiccia ma anche la cocaina, nonostante i sequestri, nel 2017, abbiano riguardato 'solo' 5 chili di polvere bianca. Nella città di Brindisi sono stati sequestrati 10.830 chili di droga mentre a Lecce 8.990 chili.